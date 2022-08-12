Ремонт дорожного полотна начался в столице по проспекту Мангилик Ел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 15 августа движение авто на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар будет перекрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна (второй слой асфальтного покрытия) по проспекту Мангилик Ел. В связи с этим, с 12 по 15 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении управления.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. В ведомстве призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа из-за проведения международных спортивных соревнований.



