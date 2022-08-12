Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Ремонт дорожного полотна начался в столице по проспекту Мангилик Ел

    12 Августа 2022 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 15 августа движение авто на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар будет перекрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна (второй слой асфальтного покрытия) по проспекту Мангилик Ел. В связи с этим, с 12 по 15 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении управления.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. В ведомстве призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.

    Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа из-за проведения международных спортивных соревнований.


    #Нур-Султан #Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
    Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
    Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
    Дачи не приспособлены для проживания в зимний период – ДЧС Нур-Султана
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров