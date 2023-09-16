Ремонт дорог завершается на 12 участках в Темиртау

В этом году в Темиртау ремонтируют дороги на 12 участках общей протяженностью более 40 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день полностью завершен средний ремонт дорог в микрорайоне «Отрадное», в направлении пионерских лагерей, на мусульманское кладбище, на проспекте Республики – от моста до гребной базы, на улице Абая – от проспекта Металлургов до проспекта Б. Момышулы.

«Завершаются работы и на улице Мичурина. Там осталось укрепление обочин. Участок отфрезерован, уложено два слоя асфальта (крупнозернистый и мелкозернистый), выполнены работы по поднятию колодцев», – говорит и. о. руководителя Отдела ЖКХ города Темиртау Канат Хасенов.

Также в Темиртау приводят в порядок внутриквартальные дороги. В настоящее время идёт ремонт в 9-м микрорайоне.

Продолжается ремонт улиц Соцгорода протяженностью 11 километров. Ведутся работы по нарезке корыта, вывозу мусора, отсыпке щебнем, поднятию колодцев. На проспекте Независимости уже уложили два слоя асфальта. На улице Л. Чайкиной провели работы по укладке асфальтобетонного покрытия, работы по отсыпке щебнем продолжаются.

«Все работы будут завершены до конца сентября. Средний ремонт производится только на тех участках, где уже отремонтированы коммунальные сети», – отметил Канат Хасенов.