Ремонт дорог, водоснабжение и газификация: как реализуются проекты в костанайских сёлах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел Бесігі» в костанайских сёлах реализуются значимые проекты по ремонту дорог, проведению централизованного водоснабжения и газификации. Подробнее о проектах рассказал аким области Архимед Мухамбетов в ходе сессии областного маслихата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году на реализацию 47 проектов в 20 селах области, в которых проживает около 73 тысяч человек, в рамках спецпроекта «Ауыл – Ел Бесігі» предусмотрено 6,5 млрд тенге. Уже завершены работы по 13 проектам среднего ремонта внутрипоселковых дорог.

«Ведутся работы по 12, в том числе по строительству: физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Узунколь и Торгай (переходящие с 2020 года), модульной котельной для средней школы в селе Аманкарагай Аулиекольского района, реконструкции водопроводных сетей в селе Родина города Аркалык. По капитальному ремонту 3-х школ, врачебной амбулатории и среднему ремонту дорог по 4-м проектам.

В ближайшее время начнутся работы по строительству 2 автономных источников тепла для объектов социальной сферы в поселке Карабалык, капитальный ремонт 10 объектов образования, здравоохранения и культуры, 10 проектам по среднему ремонту внутрипоселковых дорог», - сообщил в ходе своего отчета перед депутатами аким области.

Также в регионе активно ведется работа по обеспечению сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. По данным областного акимата, централизованным водоснабжением охвачено 64,7% сельского населения области.

«В текущем году в рамках госпрограмм «Нурлы жер», «Развитие регионов», «Ауыл Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости» на реализацию 50 проектов сельского и городского водоснабжения и водоотведения выделено 16 млрд тенге. Впервые будут подключены к централизованному водоснабжению 7 сел, а это более 5 тысяч человек. Также будут установлены пункты очистки и раздачи воды в 11 селах», - добавил А. Мухамбетов.

В результате, до конца года охват услугами водоснабжения сельских населенных пунктов планируется довести до 75,2%.

«Нами приняты необходимые меры по решению наиболее проблемного вопроса региона – теплоснабжение города Аркалык. Уже в октябре планируется перевод Аркалыкской ТЭЦ на твердое топливо, что позволит ежегодно экономить бюджетные средства в размере 1,5 млрд тенге. За истекший период проведены работы по монтажу металлоконструкций главного корпуса, водогрейных линий под водогрейные котлы, 2-х циклонов и 2-х воздухонагревателей, также установлены конвективные части 2-х водогрейных котлов на основание и другое оборудование», - отметил аким области.

Что касается газификации, на ее продолжение в этом году предусмотрено 2,1 млрд тенге. Планируется завершить газификацию сёл Шеминовка, Озерное Костанайского района, Алтынсарино Камыстинского района и Копыченка Федоровского района, а также будет продолжено строительство подводящих газопроводов Камысты-Алтынсарино и Аулиеколь-Кушмурун.

Ранее глава региона Архимед Мухамбетов рассказал, какие крупные инвестпроекты реализуются в Костанайской области.