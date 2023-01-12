Ремонт дорог и строительство водопровода планируют в нескольких селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в этом году планируют отремонтировать дороги восьми сел. Кроме того, начнется строительство водопроводной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В Нуринском районе в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в 2023 году средним ремонтом будут охвачены внутриквартальные дороги сел Егинди, Байтуган, Ахмет, Кобетей, Заречное, Тассуат, Мынбаева и Алгабас. В двух селах построят водопроводные сети. Об этом сообщил аким Нуринского района Бакытжан Муканов на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Важной задачей является поручение Главы государства по стопроцентному обеспечению качественной питьевой водой. В 2022 году доступ к централизованному водоснабжению составил 94,6 %. До 2025 года планируется повысить до 98 %. В этом году в селах Жалантас и Куланутпес будут построены водопроводные сети. Также будет решаться вопрос по строительству водопроводных сетей в селе Изенди», - проинформировал Бакытжан Муканов.

Он отметил, что в районе продолжится жилищное строительство, развитие социальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов.

По проекту «Ауыл - ел бесігі» в селах Байтуган и Заречное идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Строительно-монтажные работы планируется завершить в этом году.





Фото акимата Карагандинской области