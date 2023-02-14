Ремонт аварийного путепровода на кольцевой дороге начали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Юго-Западном обходе Большой кольцевой дороги Астаны начался капитальный ремонт аварийного путепровода через железную дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора автомобильных дорог республиканского значения «КазАвтоЖол».

«На четвертом километре республиканской трассы Р-10 «Обход города Астана» начался капремонт аварийного путепровода, проходящего над железной дорогой. В ходе капремонта будет выполнен целый комплекс работ: на путепроводе общей протяженностью 140 метров сначала планируется произвести работы по разборке и демонтажу пролетного строения, всех опорных частей и др. Затем специалисты приступят к работам по заливке буронабивных свай, монтажу опорных частей и балок. Проектом строительства данного путепровода предусмотрена высокая интенсивность движения, зафиксированная за последние пару лет — это более 15 тысяч машин в сутки», - говорится в сообщении.

Работы ведутся в две смены, задействовано около 70 специалистов и около 30 единиц спецтехники.

Отмечается, что капитальный ремонт путепровода позволит не только увеличить пропускную способность трассы Р-10, но и в дальнейшем обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов.





Фото: t.me/qazavtojol



