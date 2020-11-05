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      Образование

    Ремонт 139 школ завершился в Акмолинской области

    5 Ноября 2020, 11:55

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжаются работы по ремонту и реконструкции организаций образования. В этом году в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020» и спецпроекта «Ауыл – ел бесігі» выделены денежные средства для 148 объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    По информации пресс-службы управления образования сегодня капитально отремонтировано 28 школ области, текущий ремонт завершился в 111 объектах.

    На днях по программе «Дорожная карта занятости» завершился капитальный ремонт здания Зерендинской средней школы. Были проведены работы по благоустройству территории объекта, укладка фигурной бетонной брусчатки перед зданием и во внутреннем дворе. Кроме того, из числа местных жителей трудоустроены 38 человек.

    «Кабинеты в школах стали светлее, установленные новые окна удобны для проветривания помещений, что важно именно в период карантинных мер для безопасности детей, новые двери также улучшили общий вид кабинетов. Обновлённый линолеум улучшил эстетический вид», – поделилась учитель Чаглинской средней школы Нурбота Сулейменова.

    Ремонт сельских школ – одно из многих мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения и обеспечение детей достойным образованием. Работы еще в 9 школах области завершатся до конца этого года в соответствии с планом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Образование Занятость Регионы Казахстана
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