Ремикс казахстанского диджея номинирован на премию «Грэмми»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN номинирован на премию «Грэмми», передает МИА «Казинформ».

Список номинантов «Грэмми» 2021 года опубликован на официальном сайте премии. Кроме того, Иманбек Зейкенов поделился в «сторис» на своей официальной странице в сети Instagram этим радостным событием.

Напомним, Иманбек Зейкенов из Казахстана, чей ремикс на песню Roses певца Saint Jhn «взорвал» мировые музыкальные чарты, живет с родителями в городе Аксу. Отец Иманбека – пожарный, а мать работает в туристическом агентстве. Иманбек говорит, что вырос в музыкальной семье. Он учился у местных диджеев и продюсеров, а свой первый трек электронной музыки сделал, просмотрев видеоуроки на YouTube.

До декабря прошлого года Иманбек работал на местной железнодорожной станции. Но все изменилось летом 2019 года, когда он нашел песню под названием «Roses» гайано-американского рэпера и певца Saint Jhn.

Стоит отметить, что на тот момент песня была в свободном доступе уже в течение трех лет. Иманбек, который к тому времени уже сделал несколько любительских ремиксов, решил сгладить некоторые недостатки трека. Иманбек выложил свой ремикс в одну из российских социальных сетей. Через несколько месяцев он стал поп-звездой.

О популярном казахстанце даже опубликовали статью в американском издании The New York Times.

«Грэмми» (Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. «Грэмми» по своей сути является внутренней почестью музыкальной индустрии, что концептуально роднит её с «Оскаром» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере. Сама награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.