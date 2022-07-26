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    Ремейк корейского фильма предлагают снять с казахстанскими актерами

    26 Июля 2022, 13:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Киностудию «Казахфильм» посетили представители корейской кинокомпании Big Ocean Entertainment, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

    Big Ocean Entertainment - крупнейший производитель сериалов, фильмов и музыкального контента. Также компания занимается производством развлекательных шоу.

    Президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова Акан Сатаев отметил, что Корея является образцом в сфере развития кинематографии.

    «Мы ищем сотрудничество со странами, которые являются передовыми в мировой киноиндустрии. Наши фильмы активно участвуют и побеждают на самых престижных корейских кинофестивалях. И конечно мы открыты к совместным работам», - сказал А. Сатаев.

    Представитель кинокомпании Big Ocean Entertainment отметил заинтересованность Кореи в сотрудничестве с Казахстаном и о намерениях зайти на казахстанский рынок.

    «Осенью мы хотели бы провести в Казахстане большую конференцию по развитию кино. Для нас важно изучить казахстанский опыт. Мы рассматриваем возможность обмена опытом в производстве. Нам хотелось бы иметь доступ к общей базе локации в Казахстане для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, мы предлагаем снять ремейк корейского фильма в Казахстане уже с вашими отечественными актерами», - подчеркнул председатель правления корейской кинокомпании Big ocean entertainment Хван Донг Соб.

    Сотрудники «Казахфильма» организовали гостям экскурсию по павильонам, продемонстрировали анимационный комплекс, долби-зал и шоу-рил. А также познакомили с работой «Школы медиа и кино ALMAU».

    В ходе встречи председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Есетжан Косубаев подчеркнул, что в Казахстане хорошо развивается производство сериалов.

    «Количественный рост сериалов отечественного производства сегодня заметен многим. И мы на пути, чтобы развивать это направление. В последние годы именно корейские сериалы отмечаются высокими рейтингами. И наша страна стремится, чтобы улучшить качество производимого продукта и достичь лучших результатов», - сказал Е. Косубаев.

    По итогам встречи стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодные отношения.

    Фото: Пресс-служба АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Культура Корея Кинематограф Казахфильм
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