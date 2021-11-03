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    22:31, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ремесленник из Карагандинской области стал призёром международного конкурса

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    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Ремесленник из Каркаралинска Акжол Журтыбай завоевал четвёртое место в Международном конкурсе BORN NOMAD POWER AWARDS 2021, который прошёл в Туркестане. Мастер отмечен в номинации «Молодой талант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Акжолу Журтыбаю 25 лет. С раннего детства он знаком с прикладным искусством – проводил всё свободное время с дедушкой, который изготавливал посуду и предметы быта из дерева. Родители Акжола поддерживали его интерес к нелёгкому ремеслу, так как и сами являются творческими людьми. Отец – краснодеревщик, а мама – учитель рисования.

    «Основные навыки работы с деревом я получил от дедушки и отца. Они многому меня научили. После окончания учёбы я два года проработал по найму, но вскоре понял, что хочу трудиться на себя. Так я прошёл обучение по программе «Бастау Бизнес» и открыл своё дело. Выиграл грант акима района и купил на полученные средства два станка. Остальное оборудование приобрёл сам. Вот уже около года я развиваю свой бренд. Любимое дело приносит мне удовольствие и неплохой доход», – рассказал Акжол Журтыбай.

    Всего Карагандинскую область на конкурсе BORN NOMAD POWER AWARDS 2021 представляли семь ремесленников. Организаторами проекта выступили Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и посольство США.

    «На ярмарке в Туркестане я представил уникальные изделия из дерева ручной работы с элементами национального орнамента. В результате победил в номинации «Молодой талант». Для меня это стало незабываемым событием, так как я познакомился на конкурсе с очень талантливыми людьми и многому научился у них. Хотелось бы, чтобы фестиваль BORN NOMAD POWER AWARDS 2021 стал ежегодной и доброй традицией», – сказал Акжол.

    Работы конкурсантов оценивали эксперты из Европы, Африки и Украины. Они уделяли внимание не только внешней красоте работ мастеров, но и жизнеспособности их бизнеса.



    Теги:
    Культура Соотечественники Бизнес Карагандинская область Общество для mail.ru
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