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    Релокацию в Казахстан зарубежных компаний прокомментировал министр финансов РК

    27 Сентября 2022, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос релокации в Казахстан зарубежных компаний прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там разного рода компании есть, специальный алгоритм по этому вопросу. Они обязательно будут охвачены налоговым и трудовым кодексом Казахстана. По каждому предприятию ведется работа. Если это будет отвечать национальным интересам Казахстана, если они будут платить соответствующие налоги, если будут обеспечивать рабочими местами, то, естественно, мы такие компании будем релоцировать. Это не российские компании, а иностранные, то есть западные компании», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Глава Минфина подчеркнул, что при этом процессе национальные интересы будут полностью соблюдаться.

    Ранее сообщалось, что Казахстан ведет работу по релокации зарубежных IT-компаний.

    «Ведется большая работа по релокации в страну зарубежных IT-компаний. В Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра по принципу «одного окна» запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. На сегодняшний день оказана помощь более чем 1 тысяче IT-специалистам», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

    В СМИ также сообщалось, что Министерство иностранных дел и нацкомпания Kazakh Invest ведут переговоры с 265 компаниями, 43 из них скоро откроют бизнес в Казахстане. Казахстан активно создаёт условия для релокации иностранных компаний, которые уходят с российского рынка.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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