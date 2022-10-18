Релокация иностранных IT-специалистов отмечается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Более 600 иностранных айтишников подали заявки на получение статуса «Цифровой кочевник» в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

Данный статус позволяет иностранным IT-специалистам въезжать или пребывать на территории Кыргызстана без оформления визы, регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, статус «Цифровой кочевник» дает возможность автоматически получить персональный идентификационный номер (ПИН), а также в упрощенном порядке обслуживаться в уполномоченных государственных органах в сфере юстиции и налогообложения.

Соискателями статуса «Цифровой кочевник» могут выступать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России, осуществляющие деятельность в сфере цифровых технологий.

Статус «Цифровой кочевник» выдается в виде электронного документа, имеющего специальный QR-код со ссылкой на этот электронный документ, зарегистрированный в базе данных уполномоченного государственного органа.

Близкие родственники обладателя статуса – супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также другие лица, находящиеся на иждивении, также имеют право получения соответствующих разрешительных документов для въезда и пребывания в Кыргызстане.

Временное положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» будет действовать до 31 декабря 2023 года.