Религиозный орфографический словарь намерены выпустить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос издания религиозного орфографического словаря обсуждался на XXX заседании Совета улемов в Усть-Каменогорске под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рашид Мухитдинов, известный исламовед, автор ряда работ в области религии, доктор философских наук, представил ученым проект книги.

«Религиозные слова и термины в СМИ и в разных книгах пишутся по-разному. Чтобы восполнить этот пробел, мы решили издать специальный словарь. Набросок словаря готов. Надеемся, что с помощью Всевышнего, книга будет издана в ближайшее время», - сказал муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что в Казахстане будет издана Исламская энциклопедия.

Известный ученый, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Древней литературы и тюркологии» Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Торали Кыдыр рассказал о содержании и концепции Исламской энциклопедии.

«Энциклопедия будет составлена по алфавиту. Первый том будет включать статью об Исламе. Каждый том будет содержать около 3500 словарей. К работе будут прилагаться изображения личностей и географические данные. Каждый том будет состоять из 560-640 страниц. Согласно собранным данным, Исламская энциклопедия будет состоять из 4-5 томов», - сказал Торали Кыдыр.



