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    Религиозным объектам разрешили работать в СКО

    11 Мая 2021, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главный санитарный врач Асет Жуматаев внес изменения в постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно внесенным изменениям, с 11 мая в регионе возобновят деятельность религиозные объекты. При этом заполняемость должна быть не более 30%, на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. Ограничения действуют и на открытом воздухе.

    Северо-Казахстанская область с 21 апреля находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса. За минувшие сутки прирост составил 12 человек.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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