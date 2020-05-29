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    Религиозные объекты заработают в Алматы с 30  мая

    29 Мая 2020, 11:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 30 мая возобновят свою деятельность культовые сооружения города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы №32 от 28 мая 2020 года с завтрашнего дня возобновляется деятельность культовых объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Одно из основных требований работы культовых сооружений в условиях карантина - это запрет на проведение коллективных религиозных мероприятий. В частности, пятничные молитвы, субботние и воскресные службы, собрания прихожан для воспевания святых имен и другие виды коллективных богослужений. Ограничения приняты во избежание распространения коронавирусной инфекции.

    Вместе с тем, во время богослужений все священнослужители обязаны носить маски и медицинские перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также в культовые сооружения не будут допущены прихожане без масок и с признаками острых респираторных заболеваний - повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания.

    Допущенные к религиозным мероприятиям прихожане не должны находится более 15-20 минут внутри культового сооружения.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Религия Общество
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