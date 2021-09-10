Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Религиозную литературу в Интернете продавала жительница Актюбинской области

    10 Сентября 2021, 14:55

    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жительница Айтекебийского района наказана за незаконную торговлю религиозными книгами в Интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    32-летняя сельчанка опубликовала на своей странице в Интернете объявление о продаже религиозных книг. Данный факт был установлен сотрудниками полиции при мониторинге интернет-сайтов. Отметим, что действия продавца книги с религиозным содержанием квалифицировали по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания».

    По решению суда от 9 сентября 2021 года за совершение административного правонарушения женщину признали виновной и назначили административный штраф в размере 50 МРП.

    «Для распространения религиозной литературы необходимо получить соответствующее разрешение от местных исполнительных органов посредством оказания государственных услуг. По данному факту изъятая религиозная литература прошла религиоведческую экспертизу и была установлена религиозная принадлежность. Гражданке запретили распространять религиозную литературу», - пояснили в ДП.

    Сотрудники полиции продолжают в рабочем порядке мониторить социальные сети и торговые интернет-площадки с целью выявления фактов незаконной продажи религиозной литературы.

    Напомним, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы за незаконную продажу культовых книг: 50 МРП – на физических лиц и 200 МРП – на юридических лиц.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Борьба с преступностью Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Блогеров РК обяжут маркировать рекламный контент специальным знаком
    Торговля между Казахстаном и Испанией достигла рекордного уровня — Интервью с госсекретарем Шианой Мендес
    Видеокамеры не смогли подключить к ЦОУ из-за плохого интернета в некоторых школах РК
    Около 2,5 млрд евро составил торговый оборот между Казахстаном и Испанией
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы