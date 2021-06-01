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    Религиозную грамотность населения повышают в столице

    1 Июня 2021, 20:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице члены информационно-разъяснительной группы на системной основе проводят работу по повышению религиозной грамотности населения, разъяснению государственно-конфессиональной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    В рамках реализации требований Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы столичный Центр изучения религий проводит информационно-разъяснительную работу, направленную на разъяснение государственно-конфессиональной политики, а также повышение правовой и религиозной грамотности населения.

    Только за прошедшую неделю информационно-разъяснительной группой по вопросам религии проведено 27 встреч с более чем 500 жителями столицы. Встречи были организованы для сотрудников правоохранительных органов, пожарных частей, работников КСК, а также для студентов колледжей города.

    Так, были проведены разъяснительные лекции на такие актуальные темы, как «Риторика деструктивных религиозных организаций», «Традиционные и нетрадиционные религиозные течения», «Методы вербовки деструктивных религиозных организаций в Интернете» и др.

    В завершение встреч слушатели получили раздаточный материал по разъяснению сущности деструктивных религиозных течений, определению термина светскости Республики Казахстан, о горячей линии «iKomek-109», списки террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории РК, информацию о конфессиональной палитре в городе Нур-Султане, а также выдержки из нормативно-правовой базы РК.

    В ходе лекций слушатели имели возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы от специалистов.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Религия Общество
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