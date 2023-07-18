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      Жамбылская область

    Рельсы на 5 млн тенге похитили в двух регионах Казахстана

    18 Июля 2023, 12:16

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - При координации главной транспортной прокуратуры управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности департамента полиции на транспорте проводится работа по выявлению хищений материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей, передает МИА «Казинформ».

    Наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в Карагандинском отделении АО «НК «КТЖ» установлено еще одно воровство в составе группы лиц в Жамбылском регионе.

    «На данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге. По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции «Тараз», - сообщили в главной транспортной прокуратуре.

    Отмечено, что в основном похищены более 5 тыс единиц скреплений «ФОССЛО» на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Жамбылская область Карагандинская область Транспорт
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