Ректоров вузов Казахстана обязали отчитываться перед населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь ректоры всех вузов, а не только национальных, должны ежегодно отчитываться перед общественностью. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отчетах, по его словам, должны отражаться достижения не только академических показателей, но выполнение бюджета.

А. Аймагамбетов подчеркнул, что вузы переведены в форму НАО (некоммерческое акционерное общество). Это позволяет направлять всю прибыль на развитие университета, а не отправлять в государственный бюджет.

«Корпоративное управление – очень перспективный инструмент для развития вузов. Не все ректоры довольны проведенной реформой, так как теперь ректор не контролирует и не распоряжается бюджетом вуза единолично. Советы директоров и правления вузов действуют как коллегиальные органы, в которых ректор должен уметь отстаивать свою позицию. Важно также, что в советы директоров привлечено большое количество представителей гражданского общества», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что преподавателям вузов поднимут зарплаты с сентября текущего года. А сильные вузы освободят от плановых проверок.

Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы.