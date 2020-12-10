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    Ректора ЕНУ наградили золотой медалью Международной Тюркской академии

    10 Декабря 2020, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VIII заседании Национального конгресса историков Казахстана на тему «Личность в отечественной исторической науке: новые исследования и подходы» состоялась презентация книг, подготовленных Международной Тюркской академией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде чем презентовать книги, подготовленные Международной Тюркской академией, разрешить выполнить важную миссию. Недавно закрытие Года Абая состоялось в Семее. На мероприятии Глава государства высоко оценил работу, проведенную в рамках юбилейного года. Это – открытие академии Абая. Мы также презентовали книги, изданные академией. Мы выражаем огромную благодарность абаеведу, историку Ерлану Сыдыкову за проведение и организацию таких значимых мероприятий. Международная Тюркская академия также назвала «Годом Абая» собрание министров, проведенное в Баку. Эту встречу провели совместно с Евразийским национальным университетом. Выражаем благодарность за поддержку. Ваш университет, всегда принимает активное участие в мероприятиях, организованных Академией», - выступил президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

    В ходе заседания он наградил ректора Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, академика Ерлана Сыдыкова золотой медалью Международной тюркской академии.

    «Эту награду мы вручали в штаб-квартире ЮНЕСКО - в Париже. Однако в связи с пандемией коронавируса мы не смогли поехать туда. Поэтому сегодня на заседании Конгресса хотим вручить медаль ее обладателю», - отметил Дархан Кыдырали.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Тюркский мир Абай
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