Рекордсмен мира Сергей Цырульников: Изометрия должна стать брендом Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Изометрия должна стать брендом Казахстана и помочь подготовить поколение настоящих палуанов, таких, как Кажымукан Мунайтпасов и Балуан Шолак. Так считает уроженец Шортандинского района Акмолинской области 4-кратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и 5-кратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников. О своей дороге к рекордам и планах на будущее 33-летний продолжатель традиций известных казахстанских батыров рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

- Сергей, за Вашими плечами столько рекордов, но ведь силовыми номерами Вы занялись не сразу? Были два высших образования и служба в армии...

- Да, именно так. Я родился в селе Новокубанке Шортандинского района Акмолинской области, там и вырос. Поступил в Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева на специальность «Преподаватель физической культуры и спорта». Отучился 4 года, после чего меня призвали в армию. А потом волею случая попал в ряды республиканской гвардии. Отслужил год солдатом-срочником - и за заслуги меня оставили на контрактной основе. Второе высшее образование я получал в Караганде по специальности «Финансы и кредит»...

- Что повлияло на Ваше решение оставить службу?

- Проблема была в том, что мне запрещали выезд за границу. Постоянно приходили приглашения из Америки, Франции, Канады, Китая, Турции поучаствовать в качестве почетного гостя (я тогда уже был рекордсменом мира), но в связи с работой я не мог никуда выехать. Я понял, что должен сделать выбор: либо занимаюсь развитием силовых видов спорта и популяризацией батыров Казахстана и силовой культуры, либо служу дальше... И я его сделал.

- Как рекорды вошли в Вашу жизнь?

- Один из моих проектов - силовые рамы и изометрическая гимнастика - помогает раскрытию внутреннего потенциала человека и позволяет в короткое время стать очень сильным. Нет предела человеческим возможностям. Первые рекорды я вообще делал шутя, не придавая этому особого значения. Для меня больший смысл был в пропаганде силовой культуры и традиций Казахстана... Раньше, еще во времена Кажымукана, в каждом ауле были свои силачи. Это целый пласт, духовное наследие казахов. Но сейчас, к сожалению, этого пласта практически нет. Мы сохранили казахские национальные музыкальные инструменты, кухню, байгу. А вот силовая традиция почти умерла. И на сегодняшний день в Казахстане очень мало таких, как я. Это печально.





- Сергей, Вы говорите, что рекорды - это легко, и сейчас, наверное, все читатели захотят стать силачами: что же главное в изометрии?

- В системе изометрической гимнастики есть базовый курс прохождения. Такие силачи как Александр Засс, Брюс Ли, Деннис Роджерс практиковали изометрию. Похоже, именно этот системой занимались и казахстанские прославленные палуаны. Смысл в том, что ты всю свою силу можешь концентрировать в одной точке. Максимальный выброс силовых показателей человека происходит в двух случаях. Первый: когда он напуган (адреналиновый всплеск). К примеру, во время землетрясения ребенка задавило плитой, а его мать с легкостью откидывает эту плиту весом в 300 кг. А позже эту плиту с трудом сдвигают 4 мужчины. Это состояние выброса адреналина. Так вот система изометрии основана на этом же, только без выброса адреналина. То есть ты получаешь ту же мощь, приоткрываешь дверь в свои супервозможности и становишься суперменом на короткое время. Этим обладает абсолютно каждый человек, вне зависимости от того, занимался он спортом или нет.





- Абсолютно каждый?

- Абсолютно! Я всегда провожу эксперименты. У меня по этой системе занимается худой паренек весом 60 кг и ростом чуть выше 180 см. Мы приходим в зал и выбираем самого здорового качка - под 120 кг. Я даю им металлические прутья. Качок пытается согнуть, но у него ничего не получается. А худой паренек не только сгибает этот прут, он может завязать его в узел. Представляете реакцию?

- Сергей, у Вас, наверное, много учеников?

- У меня много учеников по миру. Я обучал их онлайн. Много моих ребят в Лондоне, России, Украине, по Казахстану человек 70 занимаются по моей методике.

- Говорят, Вашу программу хотят купить в США?

- Да, ко мне обращались много раз. Хотят, чтобы я обучал инструкторов в штатах. Сейчас программа полностью готова... Но я сторонник того, что изометрия должна стать брендом Казахстана. И не хочется отдавать его другой стране. Это, к примеру, как наш кумыс, но запатентованный немцами... Не нужно прививать нам западные стереотипы. У нас своя культура и свой менталитет. И нам нужно свое сильное поколение воинов.





- Сергей, каких только рекордов Вы ни ставили - и поезд тянули, и самолеты удерживали, и даже с 4 лошадьми совладали! Вам страшно не бывает?

- Каждый раз, когда я иду выполнять какой-то рекорд, будь то лошади, поезд или самолеты, я выхожу, как в последний раз. Я не знаю, вернусь ли я назад с этого рекорда. Вот я тянул поезд, взял большое расстояние - 20 метров. И когда остался всего метр, я просто потерял сознание, упал и не понимал, где нахожусь. Было перенапряжение, от которого я отходил три дня. То же самое и с лошадьми. Много читал, чем это заканчивалось у других, о том, как отрывало руки - и при этом они держали не 4 лошади, как я, а всего две! Поэтому ты каждый раз выходишь, не зная итога. Но с другой стороны, как сказал Ахиллес: «Если ты будешь бояться, ты умрешь в бесславии!»



- Сколько времени уходит на подготовку рекорда?

- Каждый рекорд требует своей подготовки. Какие-то занимают и по году. К другим особой подготовки не нужно. Вот недавно меня пригласили в российскую программу «Я могу», где мне предложили давить апельсины. Но это же несерьезно - приехать из Казахстана и давить апельсины! Я сказал им - давайте я побью сразу 5 ваших рекордов России?!

- Ваши дети тоже хотят быть «как папа»?

- У меня двое детей: мальчику 7 лет и девочке 4 года. Изометрией можно заниматься лет с 15, когда организм более-менее сформирован. Но уже сегодня видно, что сын будет заниматься. Он даже пытается уже сгибать гвозди. Помните, недавно 6-летний мальчик Бекмансур протянул машину, так вот его отец - тоже мой ученик. Глядя на то, как я тягал КамАЗы, мальчишка говорил: «Дядя Сергей, хочу быть как вы и как Кажымукан!» Его никто не заставлял этого делать. Я думаю, нужно просто правильно мотивировать молодежь. Все рекорды должны быть такими, чтобы как можно больше людей решили их повторить, пошли заниматься спортом, захотели быть похожим на батыра.

- Ну и напоследок поделитесь своими планами: наверняка Вы уже готовитесь к очередному рекорду?

- Я тянул 20 метров поезд весом 180 тонн. Мы решили повторить этот рекорд, но к поезду присоединить пять груженых вагонов. Приблизительный вес будет около 400 тонн. Но тянуть на 20 метров я его не буду, задача - просто сдвинуть эту громадину с места метра на 3-4.

Хочу также поднять 20 раз одной рукой человека весом 100 кг (сам Сергей весит 117-130 кг при росте 190 см - прим. автора).

На днях у нас состоялась встреча с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, который меня поддержал, чему я несказанно рад. Мы обсудили два проекта, подробности которых оставлю пока в тайне. Самое главное - мы будем работать по Посланию Президента, по «Рухани Жаңғыру», будем развивать массовый спорт в отдельных регионах области.

Конечно, сейчас меня приглашают с силовым шоу в разные города Казахстана, но особенно приятно выступать перед земляками-акмолинцами. Считаю, что я занимаюсь тем, что нужно моей стране - сохранением силовой традиции. И я буду продолжать начатое и делать это для народа - для себя и для тех, кому не безразлична культура и история Казахстана.



- Спасибо, Сергей, за беседу!



