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    • Рекордсмен из Казахстана завоевал «золото» Игр исламской солидарности

    10 Августа 2022 23:35

    КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «6-ая золотая медаль в копилке сборной Казахстана! Легкоатлет Михаил Литвин - чемпион Исламских игр в Конье!», - сообщили в пресс-службе дирекции по развитию спорта. Казахстанец выиграл «золото» в беге на 400 метров. В предварительном забеге Литвин преодолел дистанцию за 44.94 секунды, что стало новым рекордом Казахстана.

    Ранее стало известно о том, что казахстанские спортсмены вошли в топ-3 медального зачета Исламиады.
    #Спорт #Турция
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