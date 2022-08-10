Рекордсмен из Казахстана завоевал «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«6-ая золотая медаль в копилке сборной Казахстана! Легкоатлет Михаил Литвин - чемпион Исламских игр в Конье!», - сообщили в пресс-службе дирекции по развитию спорта. Казахстанец выиграл «золото» в беге на 400 метров. В предварительном забеге Литвин преодолел дистанцию за 44.94 секунды, что стало новым рекордом Казахстана.

Ранее стало известно о том, что казахстанские спортсмены вошли в топ-3 медального зачета Исламиады.



