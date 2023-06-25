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    Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу

    25 Июня 2023, 20:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик занял 27-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде, а также заработал 410 515 евро (более 200 млн тенге). Еще казахстанец получил 500 рейтинговых очков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик в финале обыграл 7-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3 на турнире АТР 500.

    В Галле его поддерживала жена, которая приехала на турнир с 10-месячным сыном.

    Александ Бублик также выступил с речью после победы, обратившись к болельщикам.

    «Я хочу поблагодарить мою команду, моего тренера - здорово быть с вами уже долгое время. Также хочу поблагодарить моих друзей, мою маму, мою жену и сына. Спасибо за то, что вы всегда со мной, что вы всегда поддерживаете меня! Это все для вас! Также я хочу поблагодарить организаторов турнира и всех, кто к нему причастен. Да, еще я видел несколько флагов Казахстана на трибунах - спасибо, ребята, за то, что пришли поддержать меня!», - сказал он.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Теннис Бублик Александр
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