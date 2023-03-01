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    Рекордный снегопад зафиксировали в Нью-Йорке и Бостоне

    1 Марта 2023, 14:14

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Как шутят сами жители северо-восточного побережья США наконец-то к ним пришла зима, и это в последний зимний день. Зимний шторм обрушился на северо-восток страны, включая такие города как Нью-Йорк и Бостон, где за ночь выпало рекордное количество снега для сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AccuWeather.

    Шторм не попал в книгу рекордов с точки зрения огромного количества снега, но в этом сезоне он точно стал самым обильным.

    Снег покрыл часть США с севера штата Нью-Джерси до самого штата Мэн на юге, создав беспорядок на дорогах. Но ситуация не ограничилась лишь проблемами на дорогах.

    Фото:Eduardo MunozAlvarez/VIEWpress

    Во вторник несколько северо-восточных аэропортов сообщили о задержках и отменах рейсов. По данным Flight Aware, на аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке пришлась большая часть отменных рейсов в этой части страны — более 160.

    Бостонский международный аэропорт Логан, международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди и международный аэропорт Ньюарк Либерти сообщили во вторник о значительных задержках и отменах рейсов. Аэропорт Джона Ф. Кеннеди сообщил о более чем 400 задержках, в то время как в Бостоне были задержаны более чем 300 рейсов.

    Фото:Leonardo Munoz / AFP via Getty Images

    Многие школы и предприятия на северо-востоке страны были закрыты или же отложили открытие из-за снега во вторник утром.

    Наибольшее количество снегопадов произошло в Западном Гринвиче в штате Род-Айленд, где выпало более 20 сантиметров снега. Приблизительно такое же количество снега выпало в городе Плейнфилд в штате Массачусет и в Честере, который находится примерно в полутора часах езды от Нью-Йорка, а также в нескольких местах в штате Коннектикут.

    Фото:Steven Senne

    Метеорологи отмечают, что этой зимой в нескольких северо-восточных городах, таких как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и Вашингтон, округ Колумбия снега вообще не было. Поэтому последний день зимы для жителей этих городов стал поистине самым снежным в этом сезоне. В последний раз в Нью-Йорке подобный снегопад былл 22 марта 1998 года.

    Несмотря на то, что вторник — последний день метеорологической зимы, синоптики AccuWeather говорят, что на северо-востоке все еще ожидается сохранение зимней погоды. Среди метеорологов растет уверенность в том, что побережье в конце этой недели ожидает обильный снегопад, который станет «головной болью» для местных жителей.

    Фото:Spencer Platt/Getty Images

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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