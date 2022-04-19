Рекордный рост рождаемости зафиксирован в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Всего за 30 лет независимости рождаемость в Узбекистане выросла более чем на четверть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 апреля 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 203,7 тыс. родов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 13,4%», - сообщает Государственный комитет статистики Узбекистана.

По данным ведомства, в 2021 году, когда родилось 905 211 младенцев, был зафиксирован рекорд за всю историю страны.

«В Узбекистане в 2021 году количество зарегистрированных родов увеличилось на 25,1% по сравнению с 1991 годом», - отмечает Госкомстат.

Напомним, на 1 апреля численность жителей Узбекистана достигла 35,4 млн человек. С начала года темпы роста населения увеличились на 0,5%. При этом ежедневно численность населения увеличивается в среднем на 1,8 тыс. человек.