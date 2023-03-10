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    Рекордный объем товарооборота между Казахстаном и Евросоюзом достигнут в 2022 году

    10 Марта 2023, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году достигнут рекордный объем товарооборота между Казахстаном и Европейским Союзом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 160 млрд долларов. За 9 месяцев 2022 года приток европейских инвестиций вырос на 10% и превысил 8 млрд долларов. На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана. За 2022 год объем товарооборота превысил показатель 2021 года на 27,6%, достигнув 40 млрд долларов США. Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из состава ЕС. Динамичный рост продолжается и в текущем году», – сказал Р.Василенко.

    По его словам, знаковым событием прошлого года стала первая встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, состоявшаяся по инициативе Президента Казахстана в Астане. Данное мероприятие вывело многоплановое сотрудничество Казахстана с ЕС на качественно новый уровень.

    Замглавы МИД напомнил, что в октябре прошлого года в присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Европейского Совета Шарля Мишеля было подписано важнейшее соглашение с крупной европейской компанией «Svevind» стоимостью 30-40 млрд евро по установке ветряных и солнечных электростанций в Западном Казахстане и производству 3 млн тонн «зеленого» водорода, что составляет одну пятую потребностей ЕС в этом продукте,

    Спикер подчеркнул, что взаимовыгодные партнерские отношения между Казахстаном и Евросоюзом являются результатом многолетней кропотливой работы, направленной на продвижение интересов Казахстана в европейском регионе.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК Экономика Евросоюз Европа
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