Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Рекордные температуры в ближайшие пять лет прогнозируют эксперты

    17 Мая 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие пять лет температура воздуха на планете, возможно, поднимется до рекордных уровней из-за выбросов парниковых газов и развития природного явления Эль-Ниньо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

    По ее оценкам, существует 66-процентная вероятность того, что рост среднегодовой глобальной температуры временно достигнет 1,5 °C выше доиндустриальных уровней.

    Вероятность того, что один из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 98%.

    Явление Эль-Ниньо и изменение климата вместе будут способствовать повышению глобальной температуры, прогнозируют эксперты. При этом они отмечают, что температура в Арктике повышается втрое быстрее, чем в среднем по миру.

    Установленный Парижским соглашением уровень в 1,5 °C относится к долгосрочному потеплению, однако ожидается, что в отдельные годы более высокие показатели будут наблюдаться с возрастающей регулярностью по мере приближения глобальных температур к этому пороговому значению.

    Повышение температуры несет серьезные последствия для здоровья людей, продовольственной безопасности и окружающей среды, предупреждают специалисты ВМО.

    Они обращают внимание на то, что за последние 50 лет количество бедствий, связанных с климатом, увеличилось в пять раз.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 18 мая
    Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая
    Загрязнение пластиком можно сократить на 80 процентов к 2040 году
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров