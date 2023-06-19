Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество гостиниц в стране увеличилось на 284 единицы, достигнув почти 4 тысяч. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая вместимость составила более 203 тысячи койко-мест, увеличившись на 10 тысяч единиц. Все места размещения туристов за 2022 год суммарно заработали 183 миллиарда тенге, что на 68% больше по сравнению с 2021 годом. В результате зафиксирован рекордный уровень налоговых поступлений от турдеятельности. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился почти в два раза и составил 389 миллиардов тенге», - сказал Асхат Оралов.

Согласно озвученным данным, показатели за 1-ый квартал текущего года свидетельствуют о продолжающейся тенденции роста в отрасли. К примеру:

- количество внутренних туристов выросло на 20%;

- иностранных туристов в 2,3 раза;

- объем оказанных услуг гостиницами в 1,6 раза.

Ранее сообщалось, что в текущем году Казахстан намерен привлечь 1,4 миллиона иностранных туристов.