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    Рекордные 32 тонны марихуаны изъяли в Испании

    7 Ноября 2022, 06:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наркотики собирались продавать в Испании, Нидерландах, Германии и Бельгии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Гражданская гвардия Испании объявила в субботу об изъятии рекордного количества марихуаны: 32 тонны наркотика обнаружены на разных стадиях обработки, в том числе уже упакованные для продаж в Испании, Нидерландах, Германии и Бельгии.

    «Operacion Jardines» (Операция «Сады») прошла 27 октября в Толедо, Сьюдад-Реаль, Валенсии и Астурии. Задержаны 20 человек, 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

    Фото: кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Испания Видео Европа Мировые новости
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