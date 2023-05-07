Рекордную жару в более 44С° зафиксировали в странах Юго-Восточной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Вьетнаме зафиксирована самая высокая температура в истории страны - чуть более 44 градусов Цельсия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Рекорд был установлен в северной провинции Тханьхоа, где власти призвали людей оставаться дома в самое жаркое время дня. В других странах региона также наблюдается чрезвычайно жаркая погода. Власти Таиланда сообщили о рекордной температуре 44,6 градуса в западной провинции Мак.

Бирманские СМИ сообщили, что в одном из городов на востоке страны была зафиксирована температура 43,8 градуса, самая высокая за последнее десятилетие. Обе страны переживают перед сезоном муссонов, когда жара - обычное дело, но в этот раз температура продолжает бить рекорды.

В Ханое эксперт по изменению климата Нгуен Нгок Хуэй заявил, что в контексте изменения климата и глобального потепления новый рекорд Вьетнама вызывает беспокойство. Он ожидает, что подобные рекорды будут наблюдаться здесь еще много раз.

В городе Дананг во Вьетнаме фермер Нгуен Тхи Лан рассказал, что жара заставляет рабочих начинать работу раньше, чем обычно и заканчивать ее уже к 10 утра. Предыдущий рекорд во Вьетнаме - 43,4 градуса - был установлен в центральной провинции Ха Тинь четыре года назад.

Жара затронула не только страны Юго-Восточной Азии. В столице Бангладеш Дакке была зафиксирована самая высокая температура с 1960-х годов, а власти Индии сообщили, что в некоторых районах страны температура превысила норму на 3-4 градуса.

В Испании в аэропорту Кордовы на юге страны была зафиксирована самая высокая температура для апреля - 38,8 С°. В марте ученые-климатологи заявили, что достичь заявленных ранее ключевых целей по снижению глобальной температуры, скорее всего, не удастся.

С начала индустриальной эпохи мир уже потеплел примерно на 1,1 градуса, и температура будет продолжать расти, если правительства не пойдут на резкое сокращение выбросов.

В своем докладе Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что каждый прирост среднегодовой температуры будет усиливать негативные эффекты глобального потепления.

Ранее сообщалось, что аномальная жара установилась в Аргентине.



