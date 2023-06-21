Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском областном акимате прошло совещание по ремонту дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в 2023 году реализуется 136 проектов, планируется отремонтировать 656 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Работы идут согласно утвержденному графику, без отставаний по срокам. На сегодня полностью завершены 40 участков. Имеется вся необходимая инфраструктура, работают 23 асфальтобетонных завода, 13 карьеров по добыче щебня и 1 завод по производству битума.

«Контроль осуществляется Центром качества дорожных активов. Установлено, что из 442 проб асфальта с участков, отремонтированных в 2022-2023 годы, 87 не соответствуют стандарту, также выявлены 286 дефектов разной степени», - добавили в администрации.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил подрядчикам в рамках гарантийных обязательств устранить все выявленные дефекты в кратчайшие сроки, а акимам городов и районов - держать выполнение ремонтов дорожной инфраструктуры на особом контроле.