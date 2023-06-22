Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чистая прибыль группы компаний фонда «Самрук Казына» составила 1,9 трлн тенге в 2022 году. Об этом на брифинге сообщила член правления, управляющий директор Фонда по экономике и финансам Назира Нурбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительные производственные показатели в совокупности с высокими ценами на сырье в целом позитивно сказались на финансовых результатах группы. Выручка составила 14 трлн тенге, это рост по сравнению с фактом 2021 года на 4 трлн тенге. Показатель улучшился на 26%», - сказала Назира Нурбаева.

Спикер пояснила, что выручка также растет за счет увеличения объема реализации аффинированного золота, а также роста реализации продуктов переработки газа на экспорт на 48%.

«В 2022 году получена рекордная чистая прибыль группы, которая составила 1,9 трлн тенге. Поставленный план был перевыполнен на 24%. Здесь, конечно же, есть эффект стоимости нефти, в частности, нефть закладывалась у нас в плане на уровне 90 долларов за баррель сорта Brent, в то же время фактическая цена сложилась на уровне 100 долларов за баррель нефти. «Казахгаз» также продемонстрировал улучшение показателей. Услуги телеком оператора улучшились на 73 млрд тенге. В основном за счет перевыполнения доходов по предоставлению услуг операторам связи и доступа в интернет. Наблюдается положительная динамика практически по всем показателям, в том числе рост активов составил 3,3 трлн тенге», - резюмировала Назира Нурбаева.