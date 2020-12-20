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    Рекордное сближение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря

    20 Декабря 2020, 14:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Профессор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева Андрей Солодовник рассказал об уникальном явлении – рекордном сближении Юпитера и Сатурна - которое произойдет 21 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Понедельник 21 декабря - день зимнего солнцестояния. По словам А.Солодовника, поворот Солнца на лето наступит в 16:03 по времени Нур-Султана. В этот же вечер произойдет рекордное по параметрам сближение Юпитера и Сатурна. Ученый отметил, что периодические сближения планет на небе неизбежны, поскольку плоскости планетных орбит очень близки по расположению в пространстве.

    «В пространстве их будут разделять сотни миллионов километров. Но направления, по которым мы их будем видеть, почти совпадут. Юпитер и Сатурн на небе сближаются каждые 20 лет из-за соотношения угловых скоростей их движения. Рекордное сближение означает, что очень яркий Юпитер и менее яркий Сатурн будут разделять менее шести угловых минут – это чуть более 1/6 диаметра лунного диска», - пояснил А.Солодовник.

    Профессор подчеркнул, что планеты не сольются в одну точку на небе. Но в телескоп можно будет увидеть невероятно красивую картину – на одной небольшой площадке будут расположены и диски планет, и их спутники.

    «Увидеть это великолепие на вечернем небе надо будет успеть: стемнеет около 17.40 часов. Примерно через час планеты уже приблизятся к заходу за горизонт. Удивляет и радует то, что столь тесного сближения самых больших планет нашей Солнечной Системы не было с 1623-го года. Следующее подобное событие случится только 15 марта 2080 года», - сообщил ученый.

    А. Солодовник добавил, что ничего мистического или пророческого в этом явлении искать не нужно. Никакого нового цикла развития жизни общества или природы сближение планет не несет.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наука Освоение космоса
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