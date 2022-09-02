Рекордное падение продемонстрировал фунт по отношению к доллару

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Опасения по поводу перспектив экономики Великобритании привели к падению фунта примерно на 5% по отношению к доллару США в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Фунт стерлинг упал в четверг, опустившись ниже $1,16 на валютных рынках.

Аналитики заявили, что падение отражает ухудшение перспектив экономики, поскольку потребители и предприятия сталкиваются с резким ростом цен и счетов за электроэнергию.

Эти опасения усилились, когда новое исследование показало, что производственный сектор сократился в августе впервые с мая 2020 года. Банк Англии повысил процентные ставки до 1,75% в августе, прогнозируя, что экономика Великобритании впадет в рецессию в этом году.

Старший директор по инвестициям Investec Лаура Лэмби сообщила, что опасения рецессии давят на рынки, а инвестиционный банк Goldman Sachs на этой неделе предупредил, что Великобритания может оставаться в состоянии рецессии до 2024 года.

Государственные облигации Великобритании пережили худший месяц за последние десятилетия. Инвесторы требовали высокую доходность, что делало заимствования дорогими для страны. В августе доходность или эффективная процентная ставка по некоторым из облигаций значительно выросла, такого роста не отмечалось с 1994 года.

По мнению аналитиков, слабость фунта также является результатом сильного доллара. Американская валюта демонстрирует высокие показатели из-за повышения процентных ставок в США.

Проблемы, с которыми столкнулась Европа, связанные с энергетикой, не оказывают такого же влияния на США. Экономисты справедливо согласны с тем, что США будут последними, кто войдет в рецессию вслед за Великобританией и Европой.

В последний раз фунт так сильно падал по отношению к доллару в октябре 2016 года после голосования по Brexit.

Фото: www.bbc.com