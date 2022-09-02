Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Рекордное падение продемонстрировал фунт по отношению к доллару

    2 Сентября 2022, 15:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Опасения по поводу перспектив экономики Великобритании привели к падению фунта примерно на 5% по отношению к доллару США в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Фунт стерлинг упал в четверг, опустившись ниже $1,16 на валютных рынках.

    Аналитики заявили, что падение отражает ухудшение перспектив экономики, поскольку потребители и предприятия сталкиваются с резким ростом цен и счетов за электроэнергию.

    Эти опасения усилились, когда новое исследование показало, что производственный сектор сократился в августе впервые с мая 2020 года. Банк Англии повысил процентные ставки до 1,75% в августе, прогнозируя, что экономика Великобритании впадет в рецессию в этом году.

    Старший директор по инвестициям Investec Лаура Лэмби сообщила, что опасения рецессии давят на рынки, а инвестиционный банк Goldman Sachs на этой неделе предупредил, что Великобритания может оставаться в состоянии рецессии до 2024 года.

    Государственные облигации Великобритании пережили худший месяц за последние десятилетия. Инвесторы требовали высокую доходность, что делало заимствования дорогими для страны. В августе доходность или эффективная процентная ставка по некоторым из облигаций значительно выросла, такого роста не отмечалось с 1994 года.

    По мнению аналитиков, слабость фунта также является результатом сильного доллара. Американская валюта демонстрирует высокие показатели из-за повышения процентных ставок в США.

    Проблемы, с которыми столкнулась Европа, связанные с энергетикой, не оказывают такого же влияния на США. Экономисты справедливо согласны с тем, что США будут последними, кто войдет в рецессию вслед за Великобританией и Европой.

    В последний раз фунт так сильно падал по отношению к доллару в октябре 2016 года после голосования по Brexit.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Мавзолей древнеримской эпохи обнаружили в Лондоне
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта