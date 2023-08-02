Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Рекордное количество зерна экспортирует в этом году Казахстан

    2 Августа 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одиннадцать тонн зерна отправит на экспорт Казахстан в этом маркетинговом году. Об этом сообщил руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот маркетинговый год мы заканчиваем на позитивной ноте. Экспорт составит на первое сентября до 11 млн тонн, что достаточно рекордный экспорт за последние десятилетия», - сказал Александр Малов, выступая на круглом столе, организованном Зерновым союзом Казахстана.

    По его словам, за этот период была проделана гигантская работа со стороны КТЖ, Минсельхоза, участников рынка.

    «И сам рынок дал возможность благодаря отсутствию каких-то регулирующих ограничительных мер самому выйти на данный показатель. Причем мы хотели бы акцентировать внимание на то, что был большой импорт из России. В прошлом году был рекордный урожай, и при этом мы справились с задачей, не имея каких-то регулирующих мер», - добавил Александр Малов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Сельское хозяйство Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Контейнерные перевозки зерна в КНР увеличились в 2,5 раза - КТЖ
    Казахстан намерен экспортировать не менее 6 млн тонн зерна в этом году
    В какие страны Казахстан намерен увеличить экспорт зерна
    Казахстан увеличивает экспорт зерна в Китай
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области