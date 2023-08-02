Рекордное количество зерна экспортирует в этом году Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одиннадцать тонн зерна отправит на экспорт Казахстан в этом маркетинговом году. Об этом сообщил руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Этот маркетинговый год мы заканчиваем на позитивной ноте. Экспорт составит на первое сентября до 11 млн тонн, что достаточно рекордный экспорт за последние десятилетия», - сказал Александр Малов, выступая на круглом столе, организованном Зерновым союзом Казахстана.

По его словам, за этот период была проделана гигантская работа со стороны КТЖ, Минсельхоза, участников рынка.

«И сам рынок дал возможность благодаря отсутствию каких-то регулирующих ограничительных мер самому выйти на данный показатель. Причем мы хотели бы акцентировать внимание на то, что был большой импорт из России. В прошлом году был рекордный урожай, и при этом мы справились с задачей, не имея каких-то регулирующих мер», - добавил Александр Малов.