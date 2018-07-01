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Рекордное количество туристов зафиксировано на озере Алаколь в ВКО

31 Июля 2018 02:17 172
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Рекордное количество туристов зафиксировано на озере Алаколь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В день на побережье отдыхают до 18 тысяч человек. И это не предел, отмечают власти Восточно-Казахстанской области. Ожидается, что общее число туристов в этом сезоне достигнет 600 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.    

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Озеро Алаколь сегодня не узнать. За последние годы зона отдыха подверглась масштабной реконструкции. Благоустройство набережной продолжилось и в этом году, ее увеличили еще на 400 метров. Появились дополнительные места на пляже: современные лежаки, необычной формы скамейки и красивые вазоны.

«Да, мы здесь первый раз. Нам очень все нравится, красиво, хорошо. Условия отличные, вода прекрасная. Мы приехали воздухом подышать морским соленным таким и нам все очень нравится», - поделилась туристка Марина Пилецская.

За ходом благоустройства лично следит аким области Даниал Ахметов. В этом году на озере Алаколь глава региона побывал уже несколько раз. Благодаря его инициативе целебный водоем стал комфортным местом отдыха не только для казахстанцев, но и туристов из-за рубежа.  В курортной зоне есть свой Арбат, несколько парков, а также сеть ресторанов.

«Были откомандированы 50 сотрудников со всего Восточного Казахстана для обеспечения безопасности, а также построены медпункты в двух точках, которые работают 24 часа в сутки, есть спасатели, ВРАСО, которые ежедневно дежурят», - рассказал заместитель акима Урджарского района Дидар Хамитов.

Кроме того, с этого года добраться до озера Алаколь стало намного проще. Железнодорожное сообщение «Усть-Каменогорск - Семей - станция Жаланашколь» позволило в разы увеличить количество туристов.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм,
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