Рекордное число внутренних туристов прогнозирует Минкультуры РК по итогам года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялась встреча руководителей региональных управлений туризма с руководством Министерства культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tourism», на которой подвели итоги года и запланировали работу на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Tourism».

Тренды 9 месяцев 2022 года показывают, что количество внутренних туристов по итогам года составит рекордные 8 млн человек.

В то же время, количество иностранных туристов составит почти 1 млн человек, достигнув показателей 2019 года, опережая прогноз Всемирной туристской организации (ЮНВТО) о восстановлении международного туризма не ранее 2024 года.

В следующем году ожидается продолжение динамики роста туристов. Поэтому вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев в ходе встречи акцентировал внимание на то, что к началу следующего летнего сезона регионы должны полностью устранить дефицит в туалетах и мусорных контейнерах на пути туриста.

Вице-министр сообщил о необходимости объединения событийного ряда, чтобы избежать проведение мероприятий схожей тематики в одно и то же время в разных дестинациях, и дал соответствующее поручение Kazakh Tourism разработать онлайн календарь событий.

В условиях бурного роста интереса на отдых внутри страны, регионам необходимо активно помогать туррынку создавать простые и интересные турпродукты. Далее размещать их на туристских сайтах акиматов в удобном формате для пользователей.

Например, МКС РК, Kazakh Tourism скоро совместно с КТЖ и Бурабай Даму запускает турпоезд «Новогодний экспресс Астана – Бурабай» с брендированными вагонами. Понятную и простую информацию об этом можно разместить на Visit Aqmola.

В конце встречи вице-министр отметил, что в целях экономии бюджетных средств и наибольшей эффективности маркетинговые стратегии центра и регионов должны быть скоординированными. К примеру, участие на международных туристских выставках должно быть под единым страновым стендом, с соответствующим подбором информации и вне зависимости от состава участников.



