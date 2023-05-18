Рекордно низкий уровень воды отмечают на Бухтарминском водохранилище

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 7 лет объем Бухтарминского водохранилища снизился с 45 до 38 кубокилометров. Проблему управления водными ресурсами в своем депутатском запросе подняла сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, с 2019 года в Казахстане отсутствует единый правовой алгоритм действий субъектов, эксплуатирующих стратегические объекты ГЭС, обусловленный спецификой функционирования каскада. Дело в том, что разрозненно гидростанции реки Иртыш не обладают необходимой информацией для составления прогноза расходов воды. В этой связи не учитывается специфика деятельности ГЭС, работа которых затрагивает интересы смежных отраслей экономики.

Ольга Булавкина выразила обеспокоенность, что отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих аспекты деятельности каскада Иртышских ГЭС, может вызвать глубокие экологические последствия или чрезвычайные ситуации в паводковый период и в период маловодья.

«За один сезон на испарение с акватории Бухтарминского водохранилища уходит объем практически равный Шульбинскому. В текущем году вода отошла от берегов на 50-70 метров, что свидетельствует о рекордно низком уровне воды, который не наблюдался с 2012 года. Отсутствие своевременного прогнозирования абразионных разрушений берегов и потерь земли по контуру каскада водохранилищ не позволяет определить интенсивность воздействия на береговую линию, что приводит к деградации земель в прибрежных зонах. При этом, в зоне избыточного увлажнения подтопление влечет за собой негативные последствия, приводящие к заболачиванию земель и уничтожению свойственных им экосистем», - сказала Ольга Булавкина на пленарном заседании палаты.

Учитывая, что указанная проблема затрагивает интересы нескольких смежных отраслей, сенатор предложила разработать правовую систему регулирования безопасности гидротехнических сооружений, принять меры по реализации ряда программных документов, направленных на обеспечение граждан чистой питьевой водой, развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий, реализацию национального проекта «Зеленый Казахстан». Кроме того, сенатор отметила необходимость уточнения прогноза безвозвратных отъемов части стока реки Черный Иртыш, а также изменения водно-энергетических характеристик Верхне-Иртышского каскада ГЭС для повышения его энергоэффективности.



