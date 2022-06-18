Рекордная жара прогнозируется в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в бельгийской Фландрии ожидается жаркая погода с максимальными значениями температуры воздуха от 30°C до 35°C, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам погоды, данная суббота будет самым жарким 18 июня с момента начала метеонаблюдений в Бельгии. В результате проникновения теплого субтропического воздуха в стране установилась высокая температура.

На большей части Бельгии действует предупреждение, призывающее людей проявлять бдительность в отношении погодных условий. На юге Бельгии населению рекомендовано пить воду, носить легкую одежду, находиться в прохладных помещениях, следить за здоровьем, есть легкую пищу, которая легко усваивается, а также держать окна и двери закрытыми.

Установившаяся жара уже привела к повышению концентрации озона в пятницу. По данным агентства по охране окружающей среды, в субботу концентрация озона может достигнуть до 160-190 микрограммов /м3 в крупных городских центрах. Допустимая концентрация озона составляет 100 микрограммов /м3 согласно нормам Всемирной организации здравоохранения.



