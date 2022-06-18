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    Рекордная жара прогнозируется в Бельгии

    18 Июня 2022, 16:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в бельгийской Фландрии ожидается жаркая погода с максимальными значениями температуры воздуха от 30°C до 35°C, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам погоды, данная суббота будет самым жарким 18 июня с момента начала метеонаблюдений в Бельгии. В результате проникновения теплого субтропического воздуха в стране установилась высокая температура.

    На большей части Бельгии действует предупреждение, призывающее людей проявлять бдительность в отношении погодных условий. На юге Бельгии населению рекомендовано пить воду, носить легкую одежду, находиться в прохладных помещениях, следить за здоровьем, есть легкую пищу, которая легко усваивается, а также держать окна и двери закрытыми.

    Установившаяся жара уже привела к повышению концентрации озона в пятницу. По данным агентства по охране окружающей среды, в субботу концентрация озона может достигнуть до 160-190 микрограммов /м3 в крупных городских центрах. Допустимая концентрация озона составляет 100 микрограммов /м3 согласно нормам Всемирной организации здравоохранения.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Погода Мировые новости
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