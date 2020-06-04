Рекорд в мировом производстве зерновых прогнозируют эксперты

РИМ. КАЗИНФОРМ - Рекордные показатели на будущее в производстве зерновых и торговле ими прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу новостей ФАО.

Объем производства зерновых в мире уверенно движется к новому рекордному уровню в 2 780 млн тонн, что на 2,6 процента выше, чем в сезоне 2019-2020 годов, согласно Сводке ФАО предложения зерновых и спроса на зерновые , опубликованной сегодня.

Первые прогнозы ФАО на сезон 2020-2021 годов, основанные на состоянии уже посаженных культур, ожиданий относительно тех культур, посевная которых еще не началась, и исходя из обычных погодных условий в оставшееся время сезона, указывают на комфортную ситуацию со спросом на зерновые и их предложением:

Кукуруза составляет 90 процентов прогнозируемого роста объема производства всех видов зерновых, при этом ожидаемый прирост в 64,5 млн тонн - до совокупного объема в 1 207 млн тонн - обусловлен прогнозируемыми рекордными урожаями в Северной Америке и Украине и близкими к рекордным урожаями в Южной Америке.

Производство риса, как ожидается, достигнет рекордной отметки в 508,7 млн тонн, что на 1,6 процента выше уровня 2019 года, под влиянием ожидаемого восстановления в Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, а также США.

Объем производства пшеницы, наоборот, должен снизиться до неплохого уровня 2019 года, поскольку вероятное снижение в Европейском союзе, Украине и США более чем перекрывает ожидаемый прирост в Австралии и Российской Федерации.

Объем потребления зерновых в мире в предстоящем году, по прогнозам, также достигнет абсолютного рекордного уровня и вырастет на 1,6 процента до 2 732 млн тонн; также, как ожидается, вырастет и потребление их на корм, продовольствие и в промышленных целях. Кукуруза обеспечивает основной вклад в рост, так как ее прогнозное потребление как на корм скоту в Китае, так и для производства этанола в США, будет расти.

Потребление риса в сезоне 2020-2021 годов, по прогнозам, поднимется на 1,6 процента, опираясь на достаточный объем предложения, при этом его потребление в пищу на душу населения в мире вырастет в этом году на 0,6 процента и достигнет 53,9 кг.

С учетом новых прогнозов производства и потребления теперь, как ожидается, общемировые объемы запасов зерновых к концу национальных закупочных сезонов в 2021 году достигнут нового рекордного уровня в 927 млн тонн: это на 4,5 процента больше и без того высокого уровня на начало сезона. Это должно привести к повышению общемирового соотношения запасов к потреблению до 32,9 процента и выведет его на комфортно более высокий уровень по сравнению с наименьшим показателем в 21,2 процента, отмеченным в сезоне 2007-2008 годов. Как ожидается, на долю Китая придется 47 процентов всего объема запасов зерновых в мире.

По расчетам ФАО, объем торговли зерном в мире в сезоне 2020-2021 годов вырастет на 2,2 процента до 433 млн тонн, установив тем самым новый рекорд, причем рост ожидается для всех основных видов зерновых, с опережающим ростом объемов общемировой торговли рисом в 6,2 процента.

Более подробный анализ рынков зерновых будет представлен в Продовольственном прогнозе, который будет опубликован 11 июня.



