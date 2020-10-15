Рекорд погибших от коронавируса за сутки зафиксирован в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – В Иране зарегистрировали 279 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции в течение прошедших 24 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Islamic Republic News Agency.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари в среду заявила, что за прошедшие сутки в стране были зарегистрированы 279 летальных случаев от коронавируса. Общее количество летальных случаев от COVID-19 в стране составило 29349.

Министр также добавила, что за прошедший день были зафиксированы 4830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 2237 были госпитализированы. Общее число выздоровевших пациентов составило 414831.

4609 пациентов находятся в критическом состоянии по стране и получают лечение в реанимациях. Количество тестов на коронавирусную инфекцию, произведенных в стране, составило 4398723.

Напомним, ситуация по коронавирусу в мире остается напряженной. В больницах Британии больше пациентов с Covid-19, чем в марте этого года, Китай оперативно тестирует город с девятимиллионным населением, а в Южной Корее правило социальной дистанции сведено до минимума.