Рекорд по суточной отгрузке баллонов с кислородом поставлен на Актюбинском заводе ферросплавов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 800 баллонов с кислородом в сутки в больницы города отгружают металлурги Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG (Евразийская Группа). Это рекордная цифра даже в сравнении с прошлогодними показателями. В связи с ростом количества заболевших пневмонией и COVID-19 в Актобе вновь сложилась критическая ситуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ТНК «Казхром».

И вновь лето оказалось самой горячей порой для кислородного участка Актюбинского завода ферросплавов. Если год назад здесь заправляли до 300 баллонов в сутки, сегодня количество достигло 800. И это рекордные показатели за весь период пандемии.

Напомним, в прошлом году руководство компании «Казхром», чьим филиалом является Актюбинский завод ферросплавов, откликнулось на просьбу врачей, когда больницам в срочном порядке потребовался жизненно важный кислород. В этом году ситуация повторилась, вновь клиники переполнены больными COVID-19. С середины апреля на кислородном участке завода снова закипела работа, пик потребности зафиксирован в августе.

«С самого начала пандемии «Казхром» оказывает поддержку больницам и медицинским работникам города, следуя миссии и ценностям компании. В пик заболеваемости COVID-19 кислородный участок предприятия работает 24 часа в сутки, и сегодня, к сожалению, мы побили рекорд по заправке кислородных баллонов. Объем отгрузки начал увеличиваться с 15 июля и сегодня достиг 800 баллонов в сутки. Предназначены они для трех региональных больниц, где проходят лечение больные коронавирусом. Это – областной центр фтизиопульмонологии, железнодорожная больница и областная клиническая инфекционная больница. Мы будем поставлять кислород до тех пор, пока он будет нужен, – прокомментировал Арман Есенжулов, президент АО «ТНК «Казхром».

Как пояснил главный врач областного центра фтизиопульмонологии Ерлан Татимов, ситуация находится под контролем и объема кислорода, который предоставляет завод, вполне хватает для обеспечения всех больных.

«С заводом сотрудничаем с прошлого года, – поясняет Ерлан Татимов, – И не было ни одного дня, чтобы график по доставке кислородных баллонов был сорван. Сейчас в наш центр принимаем по 200 баллонов в сутки. За это заводу огромное спасибо! К слову, на предприятии когда-то работал мой отец Аскарбек Татимов. Он был технологом по охлаждению доменных печей. Актюбинский завод ферросплавов действительно родное предприятие не только для меня, но и для большинства горожан, за жизнь которых мы боремся ежедневно. В целом компания «Казхром» всегда с заботой относится к медработникам. Ранее в наш профессиональный праздник нас навестили волонтеры завода и сделали приятные подарки».

Сейчас с доставкой баллонов в больницы также помогают добровольцы заводского Совета молодежи, многие из которых являются участниками городских волонтёрских объединений. Машинист конвейера цеха по переработке шлаков Алексей Васин рассказал, как после ночного дежурства он и его коллеги вместе помогали в разгрузке.

«В прошлом году на отгрузку выходили по 3-4 волонтера, – говорит он. – Например, я с ночного дежурства отсыпался в машине, потом отгружал баллоны в туберкулезный диспансер. После того, как опубликовали мой ролик, где мы загружаем баллоны, пришли поддержать и другие волонтеры. На сегодня в нашей группе около 20 участников, которые в нерабочее время готовы прийти на помощь».

Стоит отметить, что производится на участке кислород повышенной чистоты - 99,9 %, который, согласно сертификатам, подходит для медицинских целей. Заводские службы ведут строгий ежесуточный анализ на его содержание и чистоту.

«Можно сказать, что завод сам по себе является измерительной шкалой по определению эпидситуации в городе. Как руководство ERG, так и сотрудники предприятия ответственно относятся к ситуации по не распространению COVID-19. На заводе вакцинировались более 50 процентов сотрудников – это 2246 человек», - отмечает директор Актюбинского завода ферросплавов Жалгас Мусабеков

За весь период с начала пандемии металлургами в больницы города поставлено около 15 тыс баллонов.

Это не единственная помощь компании. Напомним, в 2020 году ERG перечислила более 200 млн тенге для Актюбинской области на борьбу с коронавирусной инфекцией. В июле этого же года в регион дополнительно направлено 219,4 млн тенге для покупки медикаментов. Казхромовцы постоянно поддерживают медиков, вручая им приятные подарки и угощения. Оказывалась помощь сотрудникам Актюбинского медицинского центра в изготовлении штуцеров – специальных переходников для аппаратов Боброва.