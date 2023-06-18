Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На фоне аномальной жары потребление электроэнергии в Узбекистане побило исторический рекорд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства энергетики Узбекистана, 16 июня в республике побит рекорд почасового и суточного потребления электроэнергии. В этот день потребление электроэнергии по республике составило 242,6 млн кВт⋅ч, что на 16,6% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

«При этом почасовое потребление энергосистемы составило 11 301 МВт. Это на 500 МВт больше, чем абсолютный максимум, зафиксированный летом 2022 года», - сообщает Минэнерго.

В ведомстве добавили, что предыдущий максимум потребления электроэнергии в 239 млн кВт⋅ч был зафиксирован 27 июля 2022 года.