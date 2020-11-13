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    Рекорд по чтению эпоса «Манас» установили в Бишкеке

    13 Ноября 2020, 10:40

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Бишкеке установлен рекорд по продолжительности сказания эпоса «Манас». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Манасчы Доолот Сыдыков без перерыва на протяжении 14 часов и 27 минут читал эпос «Манас». Он начал читать 12 ноября в 09:43 по местному времени и завершил в 00:17 13 ноября.

    Отметим, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, заявка была подана на 12-часовое непрерывное сказание.

    Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было принято во время восьмого заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой эпос в мире.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Культура Кыргызстан
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