Рекорд по числу внутренних туристов обновился в Казахстане - 8,6 млн человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рекорд по числу внутренних туристов обновлен в Казахстане, показатели достигли отметки в 8,6 млн человек по итогам 2022 года, что выше показателей 2021 года на 1,7 млн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В стране на несколько сотен увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых места размещения, а их общее число по стране достигло 4-х тысяч. А единовременная вместимость увеличилась на 10 тысяч единиц и составила более 203 тысяч койко-мест.

«Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа Kids Go Free, благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелеты по Казахстану. Также планируется введение туристского кэшбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующии дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму», — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Ранее в Казахстане запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них - частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования. Это стало возможным благодаря 7 законодательным нормам, инициированным Министерством культуры и спорта.

За строительство и реконструкцию туристических объектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% от его затрат.

Столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и т.д.).

За приобретение туристических автобусов на 8 и более посадочных мест введена компенсация в размере 25%.

В таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 тысячи тенге в месяц).



