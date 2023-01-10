Рекорд наркотрафика: в бельгийском Антверпене за год изъято более 100 тонн кокаина

АНТВЕРПЕН. КАЗИНФОРМ - Бельгийский порт Антверпен в 2022 году побил антирекорд наркотрафика: здесь за год изъяли более 100 тонн кокаина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Порты Антверпена и расположенного неподалеку голландского Роттердама - главные ворота для импорта кокаина из Латинской Америки в Европу. Наиболее регулярно наркотик прячут в партиях фруктов.

За последние десять лет бельгийский порт регулярно бьет рекорды по количеству обнаруженного и изъятого кокаина. В 2021 году бельгийские власти изъяли в порту в общей сложности 89,5 тонн порошка: это на 30% больше, чем в 2020 году.

По состоянию на середину октября прошлого года общий объем арестованных наркотиков составил 71,62 тонны после нескольких сотен досмотров грузов в порту. Об этом рассказал представитель министерства финансов Бельгии, которое отвечает за таможенные инспекции.

«Размер изъятий вырос только в последнем квартале 2022 года, ближе к Рождеству - периоду, когда потребление кокаина возрастает», - сообщила представительница бельгийской таможни.

В результате нескольких перехватов было изъято более трех тонн кокаина, а в середине октября одна партия, состоящая из двух контейнеров из Суринама, содержала в общей сложности шесть тонн.

Однако, по оценкам властей, несмотря на использование собак-ищеек и сканеров для грузовых контейнеров, власти пресекают лишь около 10% общего объема контрабанды наркотиков, проходящей через Антверпен.

Бельгия - основной пункт ввоза кокаина в Европу, страна опережает Испанию и Нидерланды.

Фото: ru.euronews.com









