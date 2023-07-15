Рекорд Азии установил Карагандинский паралимпиец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский спортсмен Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по паралегкой атлетике и установил рекорд Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мировое первенство проходит в Париже. В нем принимают участие почти 1300 спортсменов из 107 стран. За 10 дней соревнований (с 8 по 17 июля) будет разыгран 171 титул чемпиона мира. Эти состязания – важнейший отборочный турнир, где можно завоевать не только медаль, но и право выступать на летних Паралимпийских играх – 2024 в Париже.

Воспитанник школы по инвалидному спорту Карагандинской области Дастан Мукашбеков выиграл бронзу в толкании ядра. Его результат – 15 м 74 см. Карагандинский спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата до последней попытки шёл вторым. На 8 см обошел Дастана мексиканец, который выиграл серебро. Победителем в этой категории стал представитель Туниса, установивший рекорд мира (16.86). А Дастан Мукашбеков показал лучший результат в Азии.

Кроме того, карагандинец получил путевку на Паралимпийские игры – 2024. Уже 120 государств зарегистрировались для участия в этом глобальном событии. Около 2000 особенных спортсменов будут бороться за награды главных игр четырехлетия.