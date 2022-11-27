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    Рекорд 28-летней давности по посещаемости матча побит на ЧМ-2022 по футболу

    27 Ноября 2022, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зрители матча Аргентина — Мексика обновили рекорд посещаемости чемпионатов мира по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На матч группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Мексики, который проходил на Национальном стадионе в Лусаиле, пришло 88 966 зрителей. Это лучший показатель с 1994 года, когда на финал ЧМ-1994 Бразилия — Италия пришло 94 194 зрителя.

    Главным фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре является сборная Бразилии. Что касается действующего чемпиона мира, то им является сборная Франции: она уже гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв команды Австралии (4:1) и Дании (2:1).

    Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра проходила на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0.

    Фото: ntvspor.net
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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