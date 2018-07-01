Реконструкцию автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск начнут в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск начнется в сентябре этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Руководство области уверяет, что вдоль автомагистрали появится качественный придорожный сервис. Работой обеспечат более 1 тысячи человек.

«Дорога в плачевном состоянии. Какие-то 400 километров до Ушарала нам приходится преодолевать за 48 часов. Это же уму непостижимо. Особенно сложно зимой. Надо как-то решать эту проблему, - говорит дальнобойщик Алмас Тлеубеков.

Трассу начнут реконструировать уже в начале осени, утверждают в дирекции Алматинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол». Ее общая протяженность 763 километра. Практически половина магистрали проходит по территории региона. В ноябре прошлого года было выдано разрешение на подготовку проектно-сметной документации. В строительстве примут участие две иностранные и одна отечественная компании.

- Сейчас на оставшийся участок дороги протяженностью 51 километр, которая ведет от Ушарала до границы Восточного Казахстана, мы документацию на госэкспертизу представили. Как утвердят, начнем строительные работы, - сообщил руководитель Алматинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Серик Керимкулов.

Проект рассчитан на два с половиной года. Автомагистраль будет представлять собой современный автобан. От Талдыкоргана до Аксуского района будет четырехполосная автострада, остальные 280 километров будут в две полосы.