Реконструкция мечети Султана Бейбарса началась в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ ­ - В Каире началась реконструкция мечети Султана Бейбарса. В церемонии старта проекта приняли участие посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, генеральный подрядчик проекта - председатель правления компании «Араб контракторс» Мухсин Салах, депутаты Парламента, руководители государственных учреждений, журналисты, ученые-историки, активисты и местные жители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Вторая по величине мечеть в Каире является важным историческим местом Египта, а также символом тесных двусторонних отношений между двумя странами. Руководство и народ Казахстана уделяют большое внимание завершению проекта, который является одной из договоренностей глав государств в ходе визита Президента Египта А.Ф. Ас-Сиси в Астану в феврале 2016 года», - заявил министр.

В своем выступлении Х. аль-Анани сообщил, что археологические и архитектурные исследования, а также подземные работы и возведение фундамента завершены. В дальнейшем будет предусмотрена реконструкция купольных помещений, коридоров, башен, центральной площади и наружных стен. Технический надзор будет осуществляться специальной комиссией, созданной египетскими археологами и историками. Эта комиссия заявила, что во внутренних колоннах вместо ранее использованного красного кирпича, будет использован высококачественный гранит, более похожий на оригинал.

А. Исагалиев выразив удовлетворение возобновлением реставрационных работ в мечети Султана Бейбарса - сына казахской степи и символа исторических связей между двумя странами, поблагодарил руководство страны и правительство Египта.

«Мы высоко ценим заботу египетского руководства по сохранению нашего общего наследия. Уверен, что этот исторический памятник, принадлежащий эпохе великого Султана Бейбарса, превратившего Египет в центр мусульманского мира и столицу Аббасидского халифата, будет в скором времени восстановлен и станет еще одним символом особой роли и авторитета Египта в мусульманском мире и на Ближнем Востоке» - сказал казахстанский дипломат.

Для реконструкции мечети, общая стоимость которой составляет 12 млн. долларов США, Правительство Казахстана выделило 4,5 млн. долл. США (Египет направил 100 египетских фунтов - около 5,6 млн. долларов).

Предполагается, что реконструкция мечети будет завершена через 18 месяцев.

Отметим, недавно сообщалось, что реставрацию мечети султана Бейбарса возобновят в Египте.